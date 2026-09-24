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Aydın Köşk'te koyun ve keçilere küpeleme ile çiçek ve veba aşısı yapılıyor

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Aydın Köşk'te koyun ve keçilere küpeleme ile çiçek ve veba aşısı yapılıyor
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Aydın’ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince koyun ve keçilere çiçek ile veba hastalıklarına karşı aşılama yapılıyor; ekipler sahada çalışmayı sürdürecek.

Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve sağlıklarının korunmasına yönelik küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Biriminde görevli veteriner hekim ve hayvan sağlığı personeli tarafından ilçedeki koyun ve keçilere yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanlara küpeleme ve kimliklendirme işlemleri uygulanırken, hayvanlara çiçek ve veba hastalıklarına karşı aşılama yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sahada sürdüreceği belirtilirken, yürütülen uygulamalarla küçükbaş hayvanların sağlık durumlarının korunmasına ve hayvan varlığının kayıt altına alınmasına katkı sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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