Karacasu'da Zirai Yangın: 50 Dekar Arazi Küle Döndü, Üretici Gözyaşlarına Boğuldu

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde zirai alanda çıkan yangında 50 dekar arazi alevlere teslim oldu. Yangında 100'den fazla meyve dolu zeytin ağacı küle dönen üretici Gülsen Erden, karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan zirai alan yangını büyük zarara yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve toplamda 50 dekar arazinin etkilendiği yangında, bölgedeki yerleşim yerleri ile yakındaki bir fabrika ekiplerin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı. ?Yangında 100'den fazla zeytin ağacınını dallarındaki meyvesiyle birlikte kaybeden Gülsen Erden çaresizlik içinde gözyaşı döktü.

?Kardeşinin de arazide hakkı olduğunu belirten Erden, duygularını şu sözlerle ifade etti:

?"Varım yoğum burasıydı. Duyduk, koştuk geldik ama çaresi yok. Nereden çıktığı da belli değil; elektrikten mi, atılan bir izmaritten mi bilmiyoruz. İzmaritleri dikkatsizce atıyorlar. İçim yanıyor, el parmaklarım her yanım tutmaz oldu. Söyleyecek hiçbir söz yok. Bütün emeklerim buydu. Yanmış yavrularım, yanmış bitmiş. Kardeşimin de hakkı vardı burada, ona mı üzüleyim kendime mi üzüleyim."

?Alevlerin evlere ve yakındaki fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınmasından dolayı müdahale ekiplerine teşekkür eden Erden, "Ateşin önünde durulmuyor. Devletimiz seferber olmuş, itfaiyesi, ormanı, jandarması hepsi buradaydı. Evleri kurtarmışlar, Allah razı olsun herkesten. Yoksa ölüp gideceğiz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Geçen hafta yangın riskine karşı tarladaki otları biçtirmek üzere bir işçiyle 15 bin liraya anlaştığını, ancak işçinin yakın bir akrabasını trafik kazasında kaybetmesi üzerine temizlik çalışmasının yarıda kaldığını belirten Erden, "Biçmeye başlamıştı ama vefat sebebiyle yarıda kaldı. Olacakmış işte, bittim ben" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

?Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme ise devam ediyor.

Kaynak: ANKA