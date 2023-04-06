Aydın Karacasu'da 9 Kişilik Ailenin Evi Yandı

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde çıkan yangında 9 kişilik ailenin evi yandı. Evin ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Karacasu ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Alemler Mahallesi'nde 9 kişilik Keman ailesinin evinde yangın çıktı. Kalp ameliyatı için eşini hastaneye götüren Ali Keman, döndüğünde evini yanmış halde buldu. Ali Keman ve eşinin yanı sıra çocukları ve 4 torununun yaşadığı evde, yangı sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.

"HER ŞEY YANDI"

Yangında evde bulunan buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kuzine soba, fırın, çekyat, elbise dolabı, yatak, yorgan, mutfak eşyaları, televizyon, güneş enerjisi tamamen yandı. Mahallede acil durumlar için bekletilen yangın tankerinin içinde su olmadığı için kullanılamamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Ev sahibi Ali Keman şunları söyledi:

" Aydın'da hanımı ameliyat ettirdim. Oradan geldim. Ev yanıyor diye aradılar. Geldiğimde ev eşyalarıyla birlikte komple yanmıştı. Evde kimse yoktu yangın çıktığı sırada. En arka odadan çıktığını düşünüyoruz. Hiç soba yakmadık. 2 gündür hanımla Aydın'da hastanedeydik. Nereden çıktığını bilmiyoruz. Ev ikişer tuvalet ve banyo dışında 6 odadan oluşuyordu. Komple ev eşyaları ile birlikte 60 kilo zeytin yağı zarar gördü. Çalışıp kazandığımız paraları da koyduyduk onlar da yandı. Her şey yandı, hiçbir şey kurtulmadı."

AİLEYE YARDIM ÇAĞRISI

Ali Keman'ın yeğeni Gülbahar Hanım, "Evleri saray gibiydi. Her şeyleri yeni almışlardı. Hiçbir şey kurtulmadı. Yangını gördük içeri girmeye çalıştık ama giremedik. Alevlerin yoğunluğu arka taraftaydı ama ön kısımdan da yoğun bir şekilde duman geliyordu" dedi.

Döndü Bahçe ise, "Her sene bu sıkıntıları yaşıyoruz burada. Geçen sene ağabeyimin evi yandı. Bugün ablamın evi yandı. Tanker verdiler köyümüze ama bir tankeri getiremediler buraya. Ağabeyimin evi susuzluktan yanmıştı. Kimse müdahale edememişti. Tankeri süs için mi koymuşlar. ya su yok içinde ya da bir arızası var" şeklinde konuştu.