Aydın İnciri'nin Kalitesi İçin Denetimler Sürüyor

Aydın İncirinin kalitesinin korunması amacıyla il genelinde denetim ve incelemeler sürüyor.

Aydın'ın en değerli tarım ürünlerinden biri olan, AB Tescilli Coğrafi İşaretli Aydın İnciri'nin, dünya pazarındaki yerini ve değeri korumak ve kalitesini güvence altına almak amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Nazilli'de gerçekleştirdiği program kapsamında incir depolarında incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Denetimlerde ana hedefimiz, halk sağlığını korumak, ihracatta karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek, aflatoksin ve okratoksin gibi zararlı küf toksinlerinin oluşumunu engellemek. İlçe Müdürü Sunay Güler ve teknik personelin de eşlik ettiği incelemelerde, depolarda bulunan incirlerin saklama şartları, hijyen durumu ve depolama standartları titizlikle kontrol edildi. Bu çalışmalar sayesinde Aydın İnciri'nin hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda hak ettiği değeri görmeye devam etmesi hedeflenmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; üreticilerimizin emeğini korumak ve tüketicilerimizin sofralarına güvenle ulaşacak ürünler sunmak için denetimlerimizi sürdüreceğiz" denildi. - AYDIN