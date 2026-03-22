Topyatağı zamana meydan okuyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Topyatağı Varyantı, eşsiz şehir manzarasının yanı sıra ziyaretçilerini adeta geçmişe götüren tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Özellikle yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen varyant, aynı zamanda Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi'nin köklü tarihine açılan bir kapı niteliği taşıyor.

Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi, barındırdığı tarihi yapılar ve köklü geçmişiyle adeta açık hava müzesini andırıyor. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan yerleşim dokusunu koruyan mahalle, dar sokakları, taş yapıları ve tarih kokan evleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Efeler'in en eski yerleşim alanlarından biri olarak bilinen mahalledeki yapılaşmanın büyük bölümü 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarına dayanıyor. O dönemde Aydın'ın ticari ve sosyal hayatında önemli yer tutan aileler tarafından inşa edilen evler, geleneksel Türk mimarisinin izlerini taşıyor. Taş zemin üzerine ahşap karkas sistemiyle yapılan iki katlı evlerde, cumbalı çıkmalar ve geniş avlular dikkat çekiyor. Mahallenin üst kesiminde bulunan Topyatağı Varyantı ise hem tarihi dokusu hem de sunduğu manzara ile öne çıkıyor. Şehrin büyük bölümünü kuşbakışı gören bu nokta, geçmişte mahalle sakinlerinin günlük yaşamında önemli bir geçiş güzergahı olarak kullanılırken, günümüzde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Varyant çevresinde yer alan eski evlerin bir kısmı yıllara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşmayı başarırken, bazı yapılar ise zamana yenik düşerek yıpranmış durumda. Bölgedeki evlerin büyük kısmının Rum ve Türk ustalar tarafından inşa edildiği, kullanılan malzemelerin ise dönemin yerel kaynaklarından temin edildiği biliniyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında da önemli bir yerleşim noktası olan mahalle, Aydın'ın işgal ve kurtuluş sürecine tanıklık eden bölgeler arasında yer alıyor. Bu yönüyle sadece mimari değil, aynı zamanda tarihi hafıza açısından da büyük önem taşıyor.

Mahalle sakinleri Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtirken, bölgenin kültür turizmine kazandırılmasının Aydın'ın tanıtımına önemli katkı sağlayacağı ifade ederken; tarihi dokusu, eşsiz manzarası ve geçmişten günümüze uzanan hikayesiyle Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi, Efeler'de keşfedilmeyi bekleyen önemli değerler arasında yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı