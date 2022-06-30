Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kurban uyarısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban alacaklara uyarılarda bulunarak, kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken hususları vatandaşlarla paylaştı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurbanlık hayvan alınırken dikkat edilmesi gereken hususları vatandaşlarla paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, kurbanlık hayvanda yaşın önemine dikkat çekilirek, "Sığır, koyun veya keçi türü hayvanlar için her iki kulağında bulunan kulak küpeleri ile uyumlu olacak şekilde sığır için il içinden geldiyse pasaport, il dışından geldiyse pasaport ve Veteriner Sağlık Raporu; koyun ve keçi türü hayvanlar için il içinde nakil belgesi, il dışından geldiyse Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların geldiği bölgenin ve kendi sağlıklarının güvencesi niteliğini taşımaktadır. Ayrıca küpesiz yani kayıtsız olan hayvanlarda kesim öncesinde ya da kesim sırasında herhangi bir hastalık çıkarsa hayvan sahibi ihtimal dahilinde tazminat ödemesinden yararlanamaz. Kurbanlık hayvan sığır ve manda için iki; koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığımızca oluşturulan https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden veya 'HaySag' ya da 'Türkvet' isimli mobil uygulamalardan sığır, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpe numaraları girilerek, sahip, yaş, cinsiyet, ırk vs. özelliklerine ulaşılabilir" denildi.

Öte yandan açıklamada kurbanlık hayvan alınırken dış görünüşünde de dikkat edilmesi gerektiği ifade edilerek, "Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Kurbanlık olarak satın alınıp kesimden önce veya kesim sırasında herhangi bir hastalıktan şüphe edilirse, hemen geçici kurban kesim yeri yetkilisine bilgi verilmelidir. Kurbanlık hayvanların TÜRKVET kayıt sisteminden düşülebilmesi için kesimi yapılan hayvanlara ait kulak küpelerinin geçici kurban kesim yerlerinde oluşturulan Kulak Küpesi Toplama Kutularına atılmalıdır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel