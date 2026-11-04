Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Buharkent'te su tasarrufu eğitimi verdi

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen su verimliliği eğitimleri kapsamında Buharkent ilçesindeki iki ilkokulda öğrencilerle bir araya gelinerek su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su kaynaklarının korunması ve bilinçli su kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Buharkent ilçesinde bulunan Gelenbe Ali Çevik İlkokulu ve Savcıllı İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere suyun yaşam için önemi, su kaynaklarının korunması, günlük hayatta uygulanabilecek su tasarrufu yöntemleri ve sürdürülebilir su kullanımı konularında bilgiler verildi. Gelecek nesillerde su bilinci oluşturmayı amaçlayan eğitim çalışmalarında, su kaynaklarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, su tasarrufu ve kaynakların bilinçli kullanımı konusunda farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı