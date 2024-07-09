Aydın İl Müftüsü Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Yaz Kur'an Kursları'nın açılması ile birlikte cami ve Kur'an kurslarını ziyaret eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Geçmişten aldığımız ilhamla geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştirme gayretindeyiz" dedi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Yavuz Sultan Selim Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Gençlerin dini, milli ve ahlaki değerlere olan bağlılığının toplumun geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Müftü Güneş, "Her yaştan öğrencimiz yaz Kur'an kurslarımıza büyük bir teveccüh gösteriyor. Aydın Merkez ve ilçelerimizdeki cami ve Kur'an kurslarımızda eğitim alan binlerce yavrumuz var. Onların camilere gelirken yüzlerindeki gülümseme, gönüllerindeki Kur'an sevdası bizleri hem sevindiriyor hem duygulandırıyor. Rabbim sizlere ve bütün evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Sizleri yetiştiren ailelerinize sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.

Kur'an Kursu öğreticilerinden bilgi alan Güneş, çalışmalarında kendilerine başarılar diledi. - AYDIN