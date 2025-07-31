Aydın İl Jandarma Komutanı değişti

Aydın İl Jandarma Komutanı değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Tuğgeneral rütbesi alarak, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanırken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu atandı.

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Tuğgeneral rütbesi alarak, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanırken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti. Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Tuğgeneral rütbesini aldı. Tuğgeneral Aldemir, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ise Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı

Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün

Sürücüler dikkat! Çifte ödeme ve hacizle karşı karşıya kalabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.