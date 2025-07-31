Aydın İl Jandarma Komutanı değişti

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Tuğgeneral rütbesi alarak, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanırken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti. Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Tuğgeneral rütbesini aldı. Tuğgeneral Aldemir, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ise Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. - AYDIN