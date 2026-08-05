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Aydın’da Kütüphane Masaları Artık Online Rezervasyonla Seçilebiliyor

Aydın’da Kütüphane Masaları Artık Online Rezervasyonla Seçilebiliyor
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Aydın İl Halk Kütüphanesi’nde, kullanıcıların çalışma alanlarını önceden seçmesini sağlayan 'Çalışma Masası Yer Seçme Sistemi' hayata geçirildi. Sistem sayesinde vatandaşlar, kütüphaneye gelmeden masaların doluluk durumunu görüp rezervasyon yaparak vakit kaybını önleyebilecek ve özellikle sınav dönemlerindeki yer sorununu azaltacak.

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde, kullanıcıların çalışma alanlarından daha verimli yararlanabilmesi amacıyla 'Çalışma Masası Yer Seçme Sistemi' hizmete sunuldu. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, kütüphaneye gelmeden önce çalışma masalarının doluluk durumunu görüntüleyerek kendilerine uygun masayı rezervasyonla ayırabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Çalışma Masası Yer Seçme Sistemi', Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde kullanılmaya başlandı. Yeni sistem ile kullanıcılar, çalışma masalarının anlık doluluk durumunu görüntüleyebilecek, kendilerine uygun masayı seçerek hızlı ve kolay şekilde rezervasyon oluşturabilecek. Uygulamanın, özellikle sınav dönemlerinde yoğunluk yaşayan kütüphanede yer bulma sorununu azaltması ve kullanıcıların zamanlarını daha verimli planlamalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Sistem sayesinde okuyucular, kütüphaneye gelmeden önce çalışma alanlarını ayırtarak vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayabilecek.

Yetkililer, yeni uygulamanın kullanıcılara daha konforlu ve verimli bir çalışma ortamı sunacağını belirterek, vatandaşları Çalışma Masası Yer Seçme Sistemi'ni kullanarak kütüphanedeki yerlerini önceden ayırtmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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