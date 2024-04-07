Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetimlerini Sıklaştırıyor

Trafik denetimlerini sıklaştıran Aydın İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, daha önce kazaya uğramış aracı Muğla Aydın Karayolu üzerinde anlamlı bir sloganla monte ederek trafik kuralı ihlallerine dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı içerisinde başlattığı uygulama kapsamında, maket polis araçlarından vazgeçilerek gerçek kazaya uğramış araçların kullanılması stratejisi devreye alınmıştı. Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yoğun trafik akışının yaşandığı Çine D-550 Karayolu üzerinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenli seyahatlerini temin etmek adına önemli bir adım attı. Bu doğrultuda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturma amacı ile daha önce kazaya uğramış aracı Muğla Aydın Karayolu üzerinde "Hayalleriniz yarım kalmasın" sloganı ile monte etti. Yoğun trafikte güvenliği sağlama adına atılan bu adımların kendilerini memnun ettiğini dile getiren vatandaşlar, emniyet teşkilatının çalışmalarını desteklediklerini belirtti. - AYDIN