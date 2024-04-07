Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetimlerini Sıklaştırıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik denetimlerini sıklaştıran Aydın İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, daha önce kazaya uğramış aracı Muğla Aydın Karayolu üzerinde anlamlı bir sloganla monte ederek trafik kuralı ihlallerine dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı içerisinde başlattığı uygulama kapsamında, maket polis araçlarından vazgeçilerek gerçek kazaya uğramış araçların kullanılması stratejisi devreye alınmıştı. Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yoğun trafik akışının yaşandığı Çine D-550 Karayolu üzerinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenli seyahatlerini temin etmek adına önemli bir adım attı. Bu doğrultuda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturma amacı ile daha önce kazaya uğramış aracı Muğla Aydın Karayolu üzerinde "Hayalleriniz yarım kalmasın" sloganı ile monte etti. Yoğun trafikte güvenliği sağlama adına atılan bu adımların kendilerini memnun ettiğini dile getiren vatandaşlar, emniyet teşkilatının çalışmalarını desteklediklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Muğla Aydın Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title