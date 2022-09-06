Aydın haberi | Germencik'te 1078 Çocuk, Belediyenin Yaz Okulundan Faydalandı

Edinilen Aydın haberine göre Germencik Belediyesi tarafından açılan yaz okulunan bu yıl 1078 çocuk faydalandı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz” dedi.

Germencik Belediyesi tarafından açılan yaz okulunan bu yıl 1078 çocuk faydalandı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz" dedi.

Germencik Belediyesi tarafından çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yaz okulu tamamlandı. Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, çocuk atletizmi ve masa tenisi gibi çeşitli branşlarda 1078 çocuk, profesyonel antrenörler eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. Germencik'teki çocukların ve gençlerin yaşamlarının bir parçası olması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Yaz Okulları'na gösterilen ilgiden memnun kaldığını belirterek, çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

"ÇOCUKLARIMIZ MUTLUYSA BİZLER DE MUTLUYUZ"

Sporun, hayatın her anında olması gerektiğini kaydeden Başkan Öndeş, belediye olarak sporu çocuklara sevdirmek için gayret ettiklerini söyledi. Açılan yaz okulundan 7-14 yaş arasında 1078 çocuğun faydalandığını aktaran Başkan Öndeş, "Spor denilince akla her zaman profesyonel spor gelmemeli. Spor her zaman hayatımızın içinde olmalı. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin yaşamının bir parçası olmalı. O nedenle biz spora çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla uğraşmalarını ve hayatlarının bir yerinde spor olmasını arzu ediyoruz. Dolu dolu güzel bir yaz etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz" diye konuştu.