Aydın haberleri: Esnaf Odası Başkanlarından Söke Belediyesi'ne Ziyaret

Söke'deki esnaf odalarının başkanları, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

İlçedeki esnaf odalarının başkanları Refik Karataş, Murat Elgin, Ahmet Tokmakoğlu, Şeref Başar, Yılmaz Demiryürek, Ümit Coşkun, Metin Özcan, Güngör Gümüş, Ali Öztürk ve Coşkun Gültekin'in katıldığı ziyarette, esnafların sorun ve talepleri dile getirildi.

Söke'deki iş yerlerinin denetlenmesi, trafik akışında yapılabilecek düzenlemeler, pazar yerlerindeki sıkıntılar gibi konuların konuşulduğu toplantıda, Başkan Vekili Mehmet Çınar, talepleri not etti. Belediye'nin yetki ve sorumluluğu içinde yapılabileceklerin yapılması, esnaf oda başkanlıkları başta olmak üzere ilgili diğer kurumlarla koordinasyonun sağlanması gibi konularda da fikir birliğine varıldı. Çınar, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, esnaf odalarıyla iş birliği içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekti.