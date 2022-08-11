Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinlikleri kapsamında "Hangisi Karısı" isimli oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği "Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri" kapsamında; Ray Cooney'in yazdığı, Orhan Azizoğlu'nun çevirdiği ve usta tiyatrocu İrfan Kangı'nın yönetmenliğini üstlendiği Öz&De Yapım'ın "Hangisi Karısı" adlı oyun, 18 Ağustos Perşembe günü Pınarbaşı Mesire Alanı'nda yurttaşın beğenisine sunulacak. Oyuncu kadrosunu; Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kayakesen, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk'ün oluşturduğu iki perdelik komedi oyunu, saat 21.00'de başlayacak.

Kültür ve sanatla iç içe bir kent için çalıştıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Çevre çalışmaları ve düzenlemelerimizle yeniden bir açık hava etkinlik merkezi haline çevirdiğimiz Pınarbaşı Mesire Alanı'mızda sanata doğanın rengini katıyoruz. Efeler halkına keyifli vakit geçirebilecekleri sanat ve eğlence dolu bir yaz akşamı sunmak için düzenlediğimiz ücretsiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler ücretsiz davetiyelerini, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edebilecek.