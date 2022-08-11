Haber : Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor

 - Güncelleme:
Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor

Aydın bölgesinden gelen habere göre Efeler Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinlikleri kapsamında “Hangisi Karısı” isimli oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinlikleri kapsamında "Hangisi Karısı" isimli oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği "Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri" kapsamında; Ray Cooney'in yazdığı, Orhan Azizoğlu'nun çevirdiği ve usta tiyatrocu İrfan Kangı'nın yönetmenliğini üstlendiği Öz&De Yapım'ın "Hangisi Karısı" adlı oyun, 18 Ağustos Perşembe günü Pınarbaşı Mesire Alanı'nda yurttaşın beğenisine sunulacak. Oyuncu kadrosunu; Zeynep Beşerler, Selen Soyder, Ahmet Kayakesen, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk'ün oluşturduğu iki perdelik komedi oyunu, saat 21.00'de başlayacak.

Kültür ve sanatla iç içe bir kent için çalıştıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Çevre çalışmaları ve düzenlemelerimizle yeniden bir açık hava etkinlik merkezi haline çevirdiğimiz Pınarbaşı Mesire Alanı'mızda sanata doğanın rengini katıyoruz. Efeler halkına keyifli vakit geçirebilecekleri sanat ve eğlence dolu bir yaz akşamı sunmak için düzenlediğimiz ücretsiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler ücretsiz davetiyelerini, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edebilecek.

ANKA / Yerel

Orhan Azizoğlu Efeler Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title