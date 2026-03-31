Aydınlı umreciler dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu kapsamında, Şevval ayı umre programı çerçevesinde Aydın'dan kutsal topraklara gidecek umreciler için Efeler Yavuz Sultan Selim Camii'nde uğurlama programı düzenlendi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında gerçekleştirilen programda, Aydınlı umreciler dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla icra edilen programda, umre ibadetinin hayırlı ve makbul olması temennisinde bulunuldu. Program, umrecilerin tekbir ve salavatlar eşliğinde uğurlanmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı