Aydın'daki Rüzgar Enerji Projesine Çevre Tepkisi

Aydın'daki Rüzgar Enerji Projesine Çevre Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aydın'daki Rüzgar Enerji Projesine Çevre Tepkisi
Haber Videosu

Aydın'ın Madran Dağı'nda planlanan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi, çevrecilerin tepkisini topladı. Çevre koruma platformları, yüzlerce ağacın kesileceği ve su kaynaklarının tehdit altında olduğu konusunda endişelerini dile getirerek, projenin durdurulmasını talep etti.

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Aydın'ın Madran Dağı'nda planlanan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi, çevrecilerin tepkisiyle karşılandı. "Doğayı talan ettirmeyeceğiz" diyen aktiviteler, yüzlerce ağacın kesileceğini, endemik türlerin yok olacağını ve Türkiye'nin içme suyunun yüzde 12'sini sağlayan kritik kaynakların tehdit altında olduğunu vurgulayarak, projenin durdurulmasını istiyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Madran Mahallesi'nde kurulması planlanan RES projesi kapsamında bölgede keşif gerçekleştirildi. Jandarma ve eşliğinde Madran Dağı'na çıkan keşif heyeti, santralin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Keşif sırasında Aydın ve Alamut'dan gelen çevre koruma platformları, projeye pankartlar ve sloganlarla tepki gösterdi. Santralin inşa edileceği alanda çok sayıda ağacın kesileceğini savunan çevreciler, projenin doğaya geri dönülmez zararlar vereceğini vurguladı.

Jandarma ekipleri, gerginlik çıkma ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çevre koruma platformu üyeleri, yaptıkları açıklamalarla projenin durdurulmasını istediler.

"Bu tür projelerin doğayı tahrip etmeyecek alanlarda yapılmasını bekliyoruz"

Alamut Mahallesi'nde yaşayan Akçay Havzası ve Madran Dağı Çevre Koruma Derneği Başkanı Bilsay Kıvrak, yaptığı açıklamada, bölgede yetişen endemik bitkiler ile kestane ve ceviz ağaçlarının RES nedeniyle yok olmasından endişe ettiklerini söyledi. Kıvrak, "Rüzgar enerjisine karşı değiliz, ancak bu tür projelerin doğayı tahrip etmeyecek alanlarda yapılmasını bekliyoruz. RES'lerin kurulduğu alanlarda 300-400 metre çapta hiçbir endemik bitki yetişmiyor" dedi.

Dernek üyesi Ali Candan ise enerji ihtiyacının farkında olduklarını ancak doğaya zarar veren projelere karşı durduklarını belirterek, "Bizim mücadelemiz doğayı talan etmeye karşı. Burada yüz yıllardır yaşayan halkın yaylalıkları, meyve ağaçları ve geçim kaynakları bu projelerle yok olacak. Bozdağ bölgesindeki 40-50 köy doğrudan etkilenecek" dedi.

"Bu ormanlar Türkiye'nin suyunu besliyor"

Zeynep Dilek Kıvrak ise ormanların varlığı sayesinde kar yağışı oluştuğunu ve bu karın Türkiye'nin önemli su kaynaklarından biri olan Madran Suyu'nu beslediğini hatırlatarak, "Bu ormanların yok edilmesi, su kaynaklarının da tükenmesi demek. Biz sadece kendi köyümüz için değil, tüm Türkiye'nin suyu için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirvan Yetkin de projeye tepkisini, "Gelecek olan rüzgar gülleri için yüzlerce ağacın kesileceğini biliyoruz. Havamız, suyumuz, toprağımız kirlenmesin diye buradayız. Sonuna kadar direneceğiz" dedi.

"Ulusal bir tehdit"

Aydın Çevre Koruma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Beygül, projelerin Aydın'ın kar yağan tek bölgesi Madran Dağı'nı hedef aldığını vurgulayarak, "Kar yağmazsa su olmaz. Bu dağlar Kemer, Topçam ve Çine barajlarını besliyor. Türkiye'nin içme suyu kaynaklarının yüzde 12'si buradan sağlanıyor. RES ve ardından yapılacak maden çalışmaları, patlatılan dinamitler bu kaynakları yok edecek. Bu sadece çevresel değil, ulusal bir tehdittir" diye konuştu.

TEMA Vakfı Aydın Temsilcisi Mehmet Özdemir ise "Ormanları yok ederek yalnızca hayvanların değil, kendimizin de yaşam alanını yok ediyoruz. Zenginler ve iş insanları bu doğa talanından vazgeçmeli. Yok ederlerse kendileri de yok olacak" ifadelerini kullandı.

Protestoya katılan çevreciler, keşif öncesinde yetkililere bir kez daha seslenerek, doğayı ve su kaynaklarını koruyacak kararlar alınmasını talep etti. Çevre dernekleri, projeye karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.