Aydın'da Yenidoğan Kalp Hastası Başarıyla Ameliyat Edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde (ADÜ) kurulan Çocuk Kalp Merkezi'nde doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi kapsamında 1,8 kilogram ağırlığındaki yenidoğan bir bebekte tespit edilen aort koarktasyonu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde ameliyat edildi.

Kalpten çıkan ana atardamarın doğuştan daralması olarak tanımlanan aort koarktasyonu, özellikle bebeklerde kan dolaşımını engelleyerek kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve organ hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Erken tanı ve zamanında müdahale, hastalığın yaşamı tehdit eden sonuçlarını önlemek açısından kritik önem taşıyor. Bu kapsamda ADÜ Hastanesi'nde minik hastaya tanı konulmasının ardından hızla cerrahi müdahale gerekliliği ortaya çıktı. Ancak düşük kilo ve genel sağlık durumu nedeniyle ameliyathaneye alınması yüksek risk oluşturdu. Bu nedenle operasyonun Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde özel şartlar altında gerçekleştirilmesine karar verildi.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağatay Bilen ve Dr. Öğr. Üyesi Uğur Karagöz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Gülaştı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aort damarındaki darlık başarılı bir şekilde giderilerek dolaşım normale döndürüldü.

Yenidoğan Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Barış Akcan ve Doç. Dr. Ayşe Anık, operasyon öncesi ve sonrası süreçte bebeğin bakımını üstlenirken; Çocuk Kardiyolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik tanı aşaması ve ameliyat sonrası takipte önemli katkılar sağladı.

Yoğun bakımda yakından izlenen minik hasta, beklenenden hızlı bir şekilde iyileşerek sağlıklı olarak ADÜ Hastanesi'nden taburcu edildi. - AYDIN