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Aydın'da yeni yıl kutlamaları için emniyet iletişim kanalları paylaşıldı

Aydın'da yeni yıl kutlamaları için emniyet iletişim kanalları paylaşıldı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı kutlamaları ve yeni yıla giriş süresince halkın güvenliğini sağlamak adına vatandaşların ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri için aşağıdaki telefon numaralarını ve iletişim adreslerini açıkladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı kutlamaları ve yeni yıla giriş süresince halkın güvenliğini sağlamak adına vatandaşların ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri için aşağıdaki telefon numaralarını ve iletişim adreslerini açıkladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, umuma açık yerlerde ve istirahat yerlerinde olayların önlenmesi ve vatandaşların huzurunun korunabilmesi için emniyet birimlerine başvurulacak iletişim kanallarının detayları paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere; 0256 219 61 20 (6 Hat) Emniyet Müdürlüğü, 0505 318 09 00 (3 Hat), 0256 225 10 09 Efeler Polis Merkez Amirliği, 0256 226 22 64 Tellidede Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkez Amirliği, 0256 226 15 75 Ovaeymir Polis Merkez Amirliği, 0256 251 43 50 Umurlu Polis Merkez Amirliği'ne ulaşabileceği gibi aydin155@egm.gov.tr adresine e-posta gönderilerek de iletişim kurulabileceği belirtildi.

Emniyet yetkilileri halkın güvenliğini ön planda tutarak, yılbaşı süresince meydana gelebilecek taşkınlık ve olumsuzlukların önüne geçmek için tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan herhangi bir sorun yaşadıklarında ya da şüpheli bir durumla karşılaştıklarında bu iletişim kanallarını kullanarak emniyetle iş birliği yapmaları istendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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