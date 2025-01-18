Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Ekipler Aydın'da uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi: 2 tutuklama

AYDIN - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda İzmir'den Aydın'a getirilmek istenen 6 bin 646 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar operasyonda toplamda İzmir'den Aydın'a getirilmek istenen toplam 6 bin 646 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak F.T.A. ve O.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.