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Aydın'da üniversite ve yurt güvenliği Vali Varol başkanlığında görüşüldü

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Aydın'da üniversite ve yurt güvenliği Vali Varol başkanlığında görüşüldü
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Aydın'da üniversite yerleşkeleri ve öğrenci yurtlarında güvenliğin artırılması, Vali Varol başkanlığındaki İl Komisyonu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda asayiş uygulamaları, bağımlılıkla mücadele ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Aydın'da üniversite yerleşkeleri ve yurtlarda güvenliğin artırılması, asayiş uygulamaları ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları, İl Komisyonu Toplantısı'nda ele alındı.

Aydın'da üniversitelerde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla İl Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, üniversite yerleşkeleri ve öğrenci yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Asayiş uygulamaları, bağımlılıkla mücadele faaliyetleri ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları da gündeme alındı. Üniversite öğrencilerinin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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