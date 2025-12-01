Aydın'da Tütün Mamullerine Yönelik Denetimler Sürüyor: 64 İhlal Tespit Edildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde Aydın genelinde tütün mamullerinin kullanımını azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen 5 bin 934 denetimde 64 ihlal tespit edildi.

Aydın Valiliği'nin koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamullerinin kullanımını azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen denetimler sürüyor. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Kasım ayında 5 bin 775 işletmede sigara denetimi gerçekleştirildi ve 62 işletmede ihlal tespit edildi. Öte yandan, 159 işletmede yapılan nargile denetimlerinde ise 2 işletmede kurallara aykırı uygulamalara rastlandı. Denetimlerin halk sağlığını koruma, tütün kullanımını azaltma ve kamu bilincini artırma hedefiyle sürdürüldüğü belirten yetkililer, tütünle mücadelede toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini ifade etti. - AYDIN