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Aydın'da 2 yaşındaki çocuk sulama göletine düşerek hayatını kaybetti

Aydın'da 2 yaşındaki çocuk sulama göletine düşerek hayatını kaybetti
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki gün önce sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil Nasır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Minik çocuğun ölümü ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki gün önce sulama göletine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karacasu'nun Alemler Mahallesi'nde 2 gün önce Mehmet Nasır (23) ve Fatmagül Nasır (23) çiftinin çocukları 2 yaşındaki Halil sulama göletine düştü. Sudan çıkartılan Halil'in duran kalbi, sağlık ekiplerini müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

Ancak küçük çocuğun hastanede iki gündür süren yaşam mücadelesinde acı haber geldi. Halil bebek yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

?Halil Nasır'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve tüm mahalle sakinlerini üzüntüye boğdu. Minik Halil'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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