Haberler

Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadele Devam Ediyor

Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadele Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli ilçesinde şap hastalığı vakalarına karşı yapılan mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yerel tarım yetkilileri, yayılımın kontrol altına alınması için hayvan yetiştiricilerini uyarıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görülen şap hastalığıyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçede üç mahallede aktif olarak takip edilen hastalığın yayılımı kontrol altına alınmaya çalışılırken, hayvan yetiştiricileri alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede tespit edilen şap hastalığı vakalarının ardından ekiplerin sahada yoğun şekilde tarama ve inceleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, üç mahallede aktif olarak görülen hastalığın kaynak tespitinin ve seyrinin takip edildiği, hasta hayvanların tedavileri konusunda yetiştiricilere bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Çalışmalara Ankara Şap Enstitüsü personeli Dr. İbrahim Hancı'nın da katıldığı, ayrıca İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda hastalığın epidemiyolojisi, korunma ve kontrol yöntemleri ile aşılama stratejileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Yetkililer, yetiştiricilerin kısıtlama ve tedbirlere titizlikle uyması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli vakalar veya ihlal durumlarının derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.