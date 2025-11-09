Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadele Devam Ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görülen şap hastalığıyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçede üç mahallede aktif olarak takip edilen hastalığın yayılımı kontrol altına alınmaya çalışılırken, hayvan yetiştiricileri alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede tespit edilen şap hastalığı vakalarının ardından ekiplerin sahada yoğun şekilde tarama ve inceleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, üç mahallede aktif olarak görülen hastalığın kaynak tespitinin ve seyrinin takip edildiği, hasta hayvanların tedavileri konusunda yetiştiricilere bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Çalışmalara Ankara Şap Enstitüsü personeli Dr. İbrahim Hancı'nın da katıldığı, ayrıca İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda hastalığın epidemiyolojisi, korunma ve kontrol yöntemleri ile aşılama stratejileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Yetkililer, yetiştiricilerin kısıtlama ve tedbirlere titizlikle uyması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli vakalar veya ihlal durumlarının derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi çağrısında bulundu. - AYDIN