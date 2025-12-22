Parklara zarar veren şahıslar tespit edilecek

Aydın'ın Efeler ilçesindeki parklara zarar veren şahıs veya şahısları tespit etmek için ekipler harekete geçti.

Efeler'in parklarında bulunan oyun grupları, açık hava fitness aletleri, banklar, bilgilendirme panoları ve çöp kovalarına yönelik zarar verme vakalarında artış yaşanması üzerine ekipler harekete geçti. Kamu malına verilen zararın önüne geçmek amacıyla yeni yaptırım kararları alındı. Halkın ortak kullanım alanlarını korumak için denetimlerin sıklaştıracağı ve zarar veren kişilerin tespit edilerek idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. Bu kapsamda parklarda güvenlik kameralarıyla izleme yapılacak, zarar veren kişiler tespit edilerek idari para cezası uygulanacak. Gerekli görülmesi halinde adli süreçler de başlatılacak. Ayrıca verilen zararın tazmini talep edilirken, bu tür davranışların tekrarı halinde daha ağır yaptırımların hayata geçirileceği belirtildi. - AYDIN