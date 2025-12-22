Haberler

Parklara zarar veren şahıslar tespit edilecek

Parklara zarar veren şahıslar tespit edilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde parklara verilen zararlara karşı ekipler harekete geçti. Zarar veren kişiler tespit edilerek idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, güvenlik kameraları ile denetimlerin artırılacağı bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki parklara zarar veren şahıs veya şahısları tespit etmek için ekipler harekete geçti.

Efeler'in parklarında bulunan oyun grupları, açık hava fitness aletleri, banklar, bilgilendirme panoları ve çöp kovalarına yönelik zarar verme vakalarında artış yaşanması üzerine ekipler harekete geçti. Kamu malına verilen zararın önüne geçmek amacıyla yeni yaptırım kararları alındı. Halkın ortak kullanım alanlarını korumak için denetimlerin sıklaştıracağı ve zarar veren kişilerin tespit edilerek idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. Bu kapsamda parklarda güvenlik kameralarıyla izleme yapılacak, zarar veren kişiler tespit edilerek idari para cezası uygulanacak. Gerekli görülmesi halinde adli süreçler de başlatılacak. Ayrıca verilen zararın tazmini talep edilirken, bu tür davranışların tekrarı halinde daha ağır yaptırımların hayata geçirileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Girdikleri dairelerden 755 bin liralık altın ve saat çalan şüpheliler: Arkadaşımızı ziyarete gitmiştik

Evlerden yüklü miktarda hırsızlık yaptılar, savunmaları pes dedirtti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
title