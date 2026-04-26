Haberler

Aydın'da otel personeline afet farkındalık eğitimi ve tatbikat

Aydın'da otel personeline afet farkındalık eğitimi ve tatbikat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından turizm sektöründe görev yapan personele yönelik afet farkındalık eğitimi ile acil durum ekipleri eğitimi düzenlendi.

Afad Aydın İl Müdürlüğü tarafından turizm sektöründe görev yapan personele yönelik afet farkındalık eğitimi ile acil durum ekipleri eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında ayrıca gerçeğini aratmayan bir tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Didim ilçesinde gerçekleştirilen eğitim programında, afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı şekilde ele alındı. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, özellikle yangın, deprem ve diğer acil durumlara karşı alınması gereken önlemler ile doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Katılımcılara, kriz anlarında soğukkanlı hareket edilmesinin ve doğru iletişimin hayati önem taşıdığı vurgulandı Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerin de yer aldığı programda, acil durum ekiplerinin görev ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Bir afet durumunda ekipler arası koordinasyonun nasıl sağlanacağı, tahliye planlarının nasıl uygulanacağı ve misafirlerin güvenli şekilde nasıl yönlendirileceği detaylarıyla aktarıldı. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen tahliye tatbikatında ise senaryo gereği acil durum alarmının verilmesiyle birlikte personel hızlı bir şekilde harekete geçti. Belirlenen toplanma alanlarına yönlendirilen katılımcıların, eğitimlerde aktarılan bilgileri sahada başarıyla uyguladığı gözlemlendi.

Yetkililer, bu tür eğitim ve tatbikatların, özellikle yoğun insan sirkülasyonunun olduğu turizm tesislerinde riskleri en aza indirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti. AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nün, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam edeceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

