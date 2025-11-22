Aydın'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
(AYDIN) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kavaklı köyü yakınlarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personel sevk edildi.
Kaynak: ANKA / Yerel