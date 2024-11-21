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Aydın'da Öğrenci Güvenliği için Yoğun Denetim

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Aydın'ın Efeler ilçesinde emniyet ekipleri, üniversite öğrencilerinin güvenliği için gece gündüz sahada denetim yapıyor. Kız yurtları ve çevresinde gerçekleştirilen 'şok' denetimlerde şüpheli şahıs ve araçlar sorgulanırken, öğrenciler bilgilendiriliyor.

Emniyet ekipleri, öğrencilerin güvenliği için gece gündüz sahada

Yurt çevresinde denetimler sürüyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin güvenliği için sahaya inen emniyet ekipleri, kız yurtları ve çevresinde 'şok' denetimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korhan Özmenlikan'ın da katılımıyla ekipler, ilçe merkezinde öğrencilerin güvenliği için gece gündüz uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, TEM, güvenlik, trafik ve asayiş ekipleriyle müşterek olarak 'Şok' uygulama gerçekleştirdi. Efeler ilçe sınırlarında bulunan başta üniversite içerisinde yer alan kız öğrenci yurdu ve Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki kız yurtları ve şehrin farklı noktalarında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde şok uygulamalar yapıldı. Denetimlerde üniversite öğrencileri bilgilendirilirken, şüpheli şahıs ve araçlar da tek tek sorgulandı. Başta öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin arttırılarak gerekli güvenlik önlemleriyle birlikte hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Aydın'da Öğrenci Güvenliği için Yoğun Denetim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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