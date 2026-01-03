Aydın yıllar sonra buz tuttu, oto lastikçileri ek mesai yaptı

Yıllardır kış aylarında bile bahardan kalma günleri yaşayan ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmediği Aydın'da son günlerde etkili olan soğuk hava oto lastikçilerinin işlerini yoğunlaştırdı. Kış lastiğinin zorunlu olmadığı şehirde, pek çok kişi güvenlik için lastikçilere akın etti.

Aydın'da kış şartlarının yüzünü göstermesi ile birlikte servislere akın etti. İl merkezinde yıllar sonra sıcaklığın 0 derecenin altına düşüp don ve buzlanma olayının yaşaması ile birçok sürücü güvenlik için kış lastiği taktırmak için servise akın etti.

Güvenli bir sürüş için araçlarda bakımın yanı sıra doğru lastik kullanmanın hayati önem taşıdığını belirten Otopratik Servisi'nin yetkilisi Onur Aydın, "Aydın'da yıllardır kış mevsimi de yaz mevsimi gibi ılıman geçtiği için pek çok sürücü maalesef bakımına ve özellikle kış lastiğine pek geçmiyor. Ancak bu yıl deyim yerindeyse eski kışlar geri döndü. Bir anda hava sıcaklığı eksiye düştü. Şehirde pek alışık olunmayan buzlanma ve don olayları yaşanmaya başladı. Yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklığı - 6'ya kadar düştü. Özellikle doğru lastik kullanımı hayati önem taşıdığı için lastik değişiminde yoğunluklar başladı" dedi.

Kış aylarında araçların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakım yapılmasının şart olduğunu bunun can ve mal güvenliği bakımından ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Onur Aydın, "Araçların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için periyodik olarak bakım yapılması gerekir. Güvenli bir sürüş deneyimi için lastik seçiminden fren sistemine kadar birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekiyor. Aydın'da kış şartları etkisini gösterince servislerde yoğunluk arttı" diye konuştu. - AYDIN