AFAD Aydın'dan intikal tatbikatı

AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından habersiz intikal tatbikatı gerçekleştirildi.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Vali Yardımcısı Çetin Kılınç başkanlığında Tamp-Aydın 23 Afet Grubu sorumlularının katılımı ile habersiz intikal tatbikatı gerçekleştirildi. Habersiz iletişim ağı ve intikal tatbikatıyla kurum içi hazırlık seviyesinin kontrol edilmesi, personelin haberleşme süreçlerine uyumu, toplanma ve intikal kabiliyeti ile mevcut planların uygulanabilirliği test edildi.

Vali Yardımcısı Kılınç ve İl Müdürü Yalçın Mumcu, Afet Grup Başkanlarına sorular yönelterek Tamp-Aydın ile ilgili yapılması gereken değişiklikleri kurumlarla paylaşıp, planın gelişimi ve kurumların koordinasyonu hakkında önerilerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı