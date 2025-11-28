Haberler

Aydın'da Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Aydın'da Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen gıda denetimleri, halk sağlığını korumak amacıyla kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek risk taşıyan gıdalar sıkı kontrollerden geçiriliyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde vatandaşın sağlığını korumaya yönelik gıda denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı yürütülen program kapsamında ilçede kapsamlı kontrol gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde et, tavuk ve süt ürünleri başta olmak üzere yüksek risk taşıyan hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerleri denetlendi. Gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, uygun muhafaza şartları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen şartlarına uygunluğu titizlikle incelendi. Yetkililer, denetimlerin temel amacının halk sağlığının korunması olduğunu vurgularken, gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği için bu tür kontrollerin belirlenen programlar dahilinde devam edeceğini belirtti. Esnafın da kurallara uyması konusunda hassasiyet göstermesinin beklendiği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
