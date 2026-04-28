Aydın'da gazetecilere dijital medya ve yapay zeka eğitimi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü "Medya Özgürlüğüne Destek-Güçlü Dayanışma, Güçlü Medya" projesi kapsamında düzenlenen bölge il eğitimlerinin ilk durağı Aydın oldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü "Medya Özgürlüğüne Destek-Güçlü Dayanışma, Güçlü Medya" projesi kapsamında düzenlenen bölge il eğitimlerinin ilk durağı Aydın oldu.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde gerçekleştirilen programda gazeteciler, gün boyunca alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, iletişim teknolojilerinin hızla değiştiği bir çağda gazetecilerin bu dönüşüme kayıtsız kalamayacağını belirtti. Dijitalleşme ve yapay zekanın mesleğin merkezine yerleştiğini ifade eden Özmen, gazetecilerin etik değerlerden ödün vermeden yeni medyaya uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Mesleki gelişimin önemine dikkat çeken Özmen, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Kendimizi çağın ihtiyaçlarıyla donatarak sorunlarımızı ortak akıl ve dayanışma ile aşacağız" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise gazeteciliğin tüm zorluklara rağmen sona ermeyeceğini vurguladı. Projenin temelinde teknoloji, dijitalleşme ve dayanışmanın bulunduğunu belirten Gappi, medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlık için gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi.

Gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu ifade eden Gappi, "Artık bizlerin çok iyi bildiği geleneksel mecradan öteye geçmemiz lazım. Dijitalleşmeyi de yanımıza alarak bence yol almanın zamanı geldi" dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerde 'Dijital Medya ve Yapay Zeka', 'Yapay Zeka Uygulamaları ile İçerik Üretimi' ve 'Basın Kanunu'na Göre Haklarımız' başlıklarında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Eğitime, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, ADÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Emre Gingin ve çok sayıda gazeteci katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
