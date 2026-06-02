Aydın'da kadınların anne olma yaşı 27'ye yükseldi

TÜİK 2025 verilerine göre Aydın'da canlı doğan bebek sayısı 5 yılda yüzde 18 azalarak 9 bin 777'e düştü. Doğurganlık hızı 1,31'e gerilerken, kadınların ilk doğum yaşı 27,1'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı Doğum İstatistikleri'ne göre, Aydın'da canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 11 bin 900 iken bu sayı yaklaşık yüzde 18 azalarak 2025 yılında 9 bin 777 olarak gerçekleşti. 2025 yılında Aydın'da canlı doğan bebeklerin 4 bin 714'i kız, 5 bin 63'ü ise erkek oldu. Türkiye genelinde ise canlı doğan bebek sayısı 2025 yılında 895 bin 374 oldu.

Aydın'da doğurganlık hızı düştü

Bir kadının doğurgan olduğu dönemi olan 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Aydın'da düştü. 2020 yılında 1,58 çocuk sayısı olan Aydın'ın doğurganlık hızı 2025 yılında 1,31 oldu. Annenin eğitim durumuna göre doğurganlık hızı verilerine bakıldığında ise hiç bir okul bitirmeyen annede 1,30, ilkokul mezunu annede 2,23, ortaokul mezunu annede 1,88, lise mezunu annede 1,20, üniversite ve üstü eğitimi olan annede ise doğurganlık hızı 1,13 çocuk oldu.

Kent-kır sınıflandırmasına göre Aydın'ın 2025 yılı doğurganlık hızı kırsalda 1,52, orta yoğunluktaki kentte 1,48, yoğun kentte ise 1,17 çocuk sayısı oldu.

Kadınların anne olma yaşı yükseldi

İllere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşına bakıldığında ise 2025 yılında Türkiye genelinde 27,5 olan ortalama anne yaşı Aydın'da 27,1 oldu. 2020 yılında 26,7 olan anne olma yaşı Aydın'da son 5 yılda yükseldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
