Deve güreşlerinin yeniden yapılması için Aydın'da toplandılar

Aydın'da şap hastalığı gerekçesiyle ertelenen deve güreşleriyle ilgili belirsizlik devam ederken, deveciler ve deve güreşi severler yetkililere seslerini duyurmak amacıyla bir araya geldi.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde kış aylarının en önemli geleneksel organizasyonları arasında yer alan deve güreşi festivalleri, Aydın'da şap hastalığı gerekçesiyle ertelenmişti. Aradan geçen süreye rağmen güreşlerin yapılıp yapılmayacağına dair resmi bir takvim açıklanmazken, sezonun büyük bölümünün geride kalması tepkileri artırdı. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun (DEGÜF) çağrısıyla farklı iller ile Aydın'ın ilçelerinden gelen deveciler, Efeler ilçesindeki Ayter Alanı'nda buluştu. Alanda bazı develer süslenmiş aksesuarlarıyla yer alırken, deveciler pankartsız ama net mesajlarla taleplerini dile getirdi.

Toplanan grup adına konuşan DEGÜF Başkanı Akkın Pazarlıoğlu, develerde şap hastalığı bulunmadığını vurgulayarak, bu durumu bilimsel raporlarla ortaya koyduklarını ifade etti. Dört üniversiteden alınan görüşlerin yetkililere iletildiğini aktaran Pazarlıoğlu, sezonun yarısının geride kaldığını, Ramazan ayının yaklaşmasıyla zamanın iyice daraldığını belirterek, izin verilmesi halinde güreşlerin takvime uygun şekilde kaldığı yerden devam edeceğini dile getirdi. Yetkililerden güreşlerin bir hafta ile 10 gün içinde yeniden başlayabileceği yönünde bilgi aldıklarını aktaran DEGÜF Başkanı Pazarlıoğlu, bu süreçte seslerini duyurmak ve tepkilerini ortaya koymak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Deve güreşlerinin yeniden yapılabilmesi için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Pazarlıoğlu, "Altı haftalık bir süre kaybettik, elimizde sadece altı hafta kaldı. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Bu nedenle güreşlerin Ramazan öncesinde yeniden başlaması büyük önem taşıyor. Resmi kurumlardan onay çıkması halinde güreşler kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır devecilik yaptığını belirten Halil Coşkun ise, bu yıl ilk kez şap gerekçesiyle böyle bir erteleme yaşandığını söyledi. Deve güreşlerinin yalnızca bir spor değil, ciddi bir ekonomik sektör olduğunu vurgulayan Coşkun, Türkiye genelinde sezonda 80'i aşkın güreş düzenlendiğini, milyonlarca seyirciye hitap eden bu organizasyonların havut ustasından çulcusuna, el emeği işlemecilerden organizasyon ekiplerine kadar geniş bir kesimin geçim kaynağı olduğunu ifade etti. Coşkun ayrıca, develerin zorla güreştirilmediğinin de altını çizdi.

Kazım Eren Acer ise güreşlerin yeniden başlaması gerektiğini kaydederek amaçlarının kültürel mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Toplanan deveciler ve vatandaşlar, deve güreşlerinin yeniden başlaması için yetkililerden bir an önce net bir karar alınmasını istedi. - AYDIN