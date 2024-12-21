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Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu

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Aydın'da yaşayan Maden çifti, dünyaya gelen erkek çocuklarına mühendis ve ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın ismini verdi. 15 gün önce dünyaya gelen Honda bebeğin ismini duyan ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti, dünyaya gelen ikinci erkek çocuklarına Japon iş adamı ve mühendis, ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın adını verdi.

Kemer Mahallesi'nde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çiftinin üçüncü çocuğu erkek oldu. Baba Muharrem Maden, bir oğlu olduğunda çok sevdiği Honda'nın ismini koymayı hayal ediyordu. Motosiklet tutkunu Maden çifti, 15 gün önce dünyaya gelen oğullarının ismini Honda koydu. İsmi duyanlar ise şaşırıp kaldı.

BABA "HAYALİMDİ" DEDİ

Muharrem Maden, 7 yaşından beri motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirterek, "Motosikletleri çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Oğlumun ismini Honda koydum. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi.

Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu

"OĞLUMA VERİLEN İSİM ÇOK ANLAMLI"

Anne Kevser Maden ise motosiklet tamircisi olarak eşine yardımcı olduğunu ve oğluna verilen ismin çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyledi. Altı yıldır evli olduklarını belirten Maden, Japonları çok sevdiğini belirterek, "Evlilik sürecinde eşimle sürekli bu isim konusunu konuşuyorduk. Söylediğinde hemen kabul ettim. Ben de motosiklet tutkunuyum. Aynı zamanda eşimle birlikte tamir işi yapıyoruz. Soichiro Honda'nın geçmişini de bildiğim için bunu kabul ettim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" şeklinde konuştu.

Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Kişi sevdiği ile beraberdir. Kimin sevdiyseniz onun ismini verirsiniz.

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Haber YorumlarıF. Güler:

karışmaya hakkım yok amm velakin bu çocuk bu isminden ötürü sana sıkıntı verir öldüğü vakit hoca nasıl telkine getirttecek çok mu lazım sen müslüman birisisin hiçmi düşünmedim

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Honda iflasın eşiğinde yav yazik olmuş bebeğe büyüyünce okullarda cok dalga geçerler

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Haber YorumlarıMustafa Çarboğa:

O çocuk Honda arabada tohumu atılmıştır belki ondan dolayı ismini Honda koymuslardir

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Haber YorumlarıYeliz Ateş:

Evet çok anlamlı avel

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Haber YorumlarıEbubekir BAĞCI:

Araba fiyatları pahalı bize honda araba hediye edebikir diye bu ismi vermiş olabilirler ilk olmak istiyorlar heralde

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Haber YorumlarıMurat Tasova:

Ikincisini Kawasaki koyarsiniz! Guzel set olur! Allah akil versin!

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Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

honda iflas edecek bari mercedes koysaydiniz abi

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Haber YorumlarıErdem Sen:

bu aşilar iyi gelmedi bize..

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Haber YorumlarıuLuBeY null:

Çocuk ismi nedeniyle travma yaşayarak büyüyecek.

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