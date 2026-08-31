Aydın'da küçükbaş hayvancılık için 6 maddelik talep listesi Bakan Yumaklı'ya iletildi

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demir, kentte gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya küçükbaş hayvancılık sektörünün temel sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren 6 maddelik talep listesini iletti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demir ve besicilerle bir araya geldi.

Görüşmede Aydın'ın güncel hayvan verileri ele alındı. Kentte toplam 363 bin 664 küçükbaş hayvan bulunduğu bildirildi.

Görüşmede, Bakan Yumaklı'ya Aydın Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demir, küçükbaş hayvancılık sektörünün temel sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren 6 maddelik talep listesini sundu.

Demir'in Bakan Yumaklı'ya sunduğu talep listesinde, sürü yöneticisi destekleme barajının düşürülmesi, çobanlara devlet desteği sağlanması, ekipman ve anaç hayvan desteği verilmesi, ilaç fiyatlarında sübvansiyon, Et ve Süt Kurumu ile iş birliği ve orman yangınlarına karşı kontrollü otlatmaya konularına ilişkin çözüm önerileri talep edildi.

Başkan Demir, iletilen taleplerin hayata geçirilmesinin bölge ve ülke hayvancılığına önemli katkı sunacağını belirterek Bakan İbrahim Yumaklı'ya ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA