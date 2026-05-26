Aydın'da sağlık çalışanları bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacak

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde sağlık hizmetlerinin aksamaması için geniş kapsamlı bir çalışma planı hazırladı. Buna göre 25-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 8 bin 945 sağlık çalışanı görev başında olacak.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki 17 hastane, 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde toplam 7 bin 685 personelin görev yapacağı bildirildi. Bu sayının 3 bin 182'sinin acil servislerde hizmet vereceği, evde sağlık ekiplerinin de sürece dahil olduğu belirtildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında ise il genelinde 51 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ekiplerle birlikte 51 ambulansın aktif şekilde hizmet vereceği kaydedildi. Ayrıca 3 UMKE aracı, 1 Komuta Kontrol Merkezi, 1 Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi, 1 teknik birim ve 1 ASOS birimiyle de sistemin destekleneceği ifade edildi. Bu kapsamda hekim, paramedik, acil tıp teknisyeni ve destek personelinden oluşan toplam bin 260 sağlık çalışanının 112 sisteminde görev yapacağı aktarıldı. Açıklamada, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirmesi temenni edilerek, tüm ekiplerin 7/24 görev başında olacağı vurgulandı. - AYDIN

