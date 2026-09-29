Aydın'da aile hekimlerine yönelik eğitimde eğitmen hekimlere teşekkür belgesi verildi

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Aydın'da görev yapan aile hekimlerine yönelik 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar' eğitimleri kapsamında, koruyucu hekimlik, güncel klinik uygulamalar, sağlık hizmet basamakları arasındaki entegrasyon ve hasta yönetim süreçleri ele alındı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programı devam ediyor. Programla aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, güncel klinik yaklaşımların paylaşılması ve sağlık hizmetlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Aydın'da görev yapan aile hekimlerinin katıldığı eğitimlerde; koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra güncel klinik yaklaşımlar, sağlık hizmetlerinin farklı basamakları arasındaki iş birliği ve hastaların takip ve yönetim süreçleri konusunda bilgiler aktarıldı. Eğitimlerin, aile hekimliği hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Program kapsamında eğitimlere bilgi ve deneyimleriyle katkı sağlayan Uzm. Dr. İlker Yılmaz, Uzm. Dr. Mustafa Gürkan Kutucularoğlu, Uzm. Dr. Pınar Ülken, Uzm. Dr. Mehmet Candan, Uzm. Dr. Nazmiye Akis, Uzm. Dr. Hayriye Cisem Akyıldız, Uzm. Dr. Maide Akay Çiftçi, Uzm. Dr. Özgecan Elçi ve Uzm. Dr. Bilal Kılıç'a, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen teşekkür belgeleri verildi.

Teşekkür belgeleri, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından eğitmen hekimlere takdim edildi.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hekimlerin sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı eğitmen hekimlere teşekkür etti. 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar' eğitimlerinin aile hekimlerinin güncel bilgi ve uygulamalarla desteklenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Şenkul, programa katkı sağlayan tüm hekimlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı