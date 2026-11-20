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Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından jandarma, emniyet ve itfaiye personeline yönelik Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi Eğitimi düzenlendi.

Aydın'da afet ve acil durumlara müdahalede görev alan kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla jandarma, emniyet ve itfaiye personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi Eğitimi'nde, farklı kurumlarda görev yapan personelin olaylara müdahale süreçlerinde birlikte çalışma kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim kapsamında kurumlar arası koordinasyon ve olay yeri yönetimine ilişkin konular ele alınırken, afet ve acil durumlarda ekiplerin uyum içerisinde hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı