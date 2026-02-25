Haberler

Aydın'da bir yılda 3 bin kişi boşandı

Güncelleme:
2025 yılında Aydın'da 3 bin 410 kişi boşanırken, son 5 yılda boşanma oranları yüzde 46 yükseldi. Boşanmalarda en fazla 6-10 yıllık evlilik sürelerinde görülürken, erkeklerde en çok boşanma 40-44 yaş aralığında, kadınlarda ise 30-34 yaş grubunda gerçekleşti.

Aydın'da 2025 yılında 3 bin 410 kişi boşanırken, son 5 yılda boşanma oranları yüzde 46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı boşanma istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre 2025 yılında Aydın'da toplam 3 bin 410 kişi boşandı. 2020 yılında 2 bin 330 olan boşanma rakamları son 5 yılda yüzde 46 arttı. İlk 15 yıllık evlilik sürelerine bakıldığında en fazla boşanma 6-10 yıllık evliliklerde, en az boşanma ise 5 yıllık evliliklerde yaşandı. Ayrıca Aydın'ın kaba boşanma hızı ise 2025 yılında binde 2,92 oldu.

2025 yılında eşlerin yaş farkına göre boşanma sayılarına bakıldığında boşanmaların 2 bin 631'inde erkeğin yaşı büyük, 499'unda erkeğin yaşı küçük, 261'inde ise yaşıt oldu. Yaş gruplarına bakıldığında ise il genelinde en fazla boşanma erkeklerde 40-44 yaş aralığında gerçekleşirken, bu yaş grubunda 623 erkek boşandı. Kadınlarda da en fazla boşanma 631 kişi ile 30-34 yaş grubunda yaşandı. En az boşanmanın yaşandığı yaş grubu ise erkeklerde 5 kişi ile 16-19 yaş, kadınlarda da 6 kişi ile 75 yaş ve üzeri grupta oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
