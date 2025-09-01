Aydın'da 2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Aydın'da 2025-2026 Adli Yılı, Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören ile başladı.

Aydın'da 2025-2026 Adli Yılı için açılış töreni düzenlendi. Tören, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adalet Komisyonu Başkanlığı, İdare Mahkemesi ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk heykeline sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aydın Baro Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan, yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ederek "Adalet, yalnızca mahkemelerin değil toplumun ortak vicdanıdır. Hukuk devleti, ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabilir" dedi.

"Adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaktayız"

Yargının, adaletin sağlanmasını isteyen herkesin tek sığınağı olduğunu kaydeden Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu; "Devletin 3 temelinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayanın haklarının kendine teslimini, suçlunun cezalandırılmasını, masumun aklandırılmasını isteyen herkesin tek sığınağıdır. Bu sığınağa duyulan güveni sağlamak ve artırmak biz yargı çalışanlarının en önemli görevidir. Bizler bu bilinçle devletin temelini teşkil eden adaletin, tecellisi için gece gündüz çalışmaktayız. Adaletin tecellisi için çalışan hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız, adli ve ceza infaz kurumu personellerimizin yeni adli yılını kutluyor, yeni adli yılın vatandaşlarımıza, ülkemize ve tüm yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Toplumsal barışı sağlama sorumluluğunu taşır"

Bir toplumda adalet sağlanmadan, huzur ve güven ortamının sağlanması mümkün olmadığına vurgu yapan Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ise "Adalet, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı ilkeleri bir toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamanın temelidir. Yargı, bu yüce değerleri koruma ve yaşatma görevini üstlenmiş bir kurum olarak. Bireyin haklarını güvence altına alırken aynı zamanda toplumsal barışı sağlama sorumluluğunu taşır. Yeni adli yılda bu sorumluluğun bilinci ile tarafsızlık, bağımsızlık ve adil yargılama ilkelerinden taviz vermeden çalışacağımıza olan inancım tamdır. Yeni adli yılın yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN