Aydın'da '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlandı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla program düzenlenirken törende konuşan AGC Başkanı Ferdi Uzun; "Hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önündeki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. AGC Başkanı Ferdi Uzun gazeteciliğin dünyanın en zor ve en onurlu mesleklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bizim de yönetim olarak son 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü törenimiz olacak. Görevimiz bitecek ama yine burada hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Mesleğimizin sorunları aynı, dertlerimiz aynı, dertlerimiz ne azaldı ne de sorunlarımız azaldı. Her zaman şunu söylüyoruz. Evet bizim için basın özgürlüğü olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Ama biz bazı noktalarda talepte bulunacaksak önce dönüp kendimize bakmalıyız. Dolayısıyla önce kendi kapımızın önünü temizleyeceğiz. Biz bu mesleğe sahip çıkacağız. Hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son vermeden önce mesleği yaparken hayatını kaybeden basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu soğuk havada buraya gelip mesleğe sahip çıktığımız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Son olarak 18 Ocak'ta kongremiz olacak. El ele birlikte barış içerisinde bu mesleğe yakışır bir şekilde bir kongre olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN