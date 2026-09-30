Aydın Çine'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Erdoğan başkanlığında yapıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde öğrencilerin eğitim-öğretim yılını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Çine Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Ali Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve okul müdürleri katıldı. Kaymakam Ali Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki eğitim kurumlarında öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda öğrencilerin okul ortamında huzurlu bir şekilde eğitim alabilmeleri için alınması gereken tedbirler ele alınırken, eğitim ortamlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da görüşüldü. Okullarda karşılaşılabilecek sorunların önlenmesi, öğrencilerin güvenliğinin korunması ve eğitim sürecinin sağlıklı şekilde devam etmesi için kurumlar arasında yürütülecek iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca okul müdürlerinin görüş ve önerileri dinlenerek, eğitim-öğretim sürecinde güvenli ve huzurlu okul ortamlarının oluşturulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı