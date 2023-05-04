Aydın Büyükşehir Belediyesi, yapıların dayanıklılığını kontrol ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde binaların tetkiklerini yapmaya devam ediyor. Verilen hizmetle vatandaşların apartmanlarının her katındaki kolon ve kirişlerinden alınan numunelerin dayanımları, yine Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRKAK sertifikalı laboratuvarında değerlendiriliyor. Değerlendirme sonuçları ise vatandaşlara geniş çerçeveli bir rapor olarak iletiliyor. Ücretsiz hizmetten yararlanan ve aynı zamanda bir inşaat mühendisi olan Kamil Kabaçam, apartman sakinleri adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Birçok vatandaş gibi kendisinde de Kahramanmaraş depreminden sonra apartmanında bir tetkik yapma isteği doğduğunu belirten Kabaçam, "Bu konuda diğer apartman sakinleriyle ortak karar almak gerekiyordu, ücretsiz hizmetiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi imdadıma yetişti. 1999 öncesinde yapılan binaların tetkiki kararı verilince hemen müracaatımı yaptım. Apartmanda oturanların olurunu alarak bu konuda çalışma yapılmasını, tetkik edilmesini, güçlendirmenin gerekli olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istedim. Apartmanda bir hafta boyunca bir çalışma yapıldı" dedi.

"Sonuçlar bir haftada verildi"

Sonuçların sonraki haftada kendisine bir rapor olarak verildiğini söyleyen apartman yöneticisi Kabaçam, "Bu dosyada da bu verilerin ışığında binanın hesaplarını yeniden yapmışlar. Sonuç olarak da uzmanların anlayacağı dilde bir sonuç çıkarmışlar. Bu sonucun da mutlaka uzman kişilerce değerlendirilerek bir yön verilmesi gerekiyor. Bunun için de bağlı olduğum İnşaat Mühendisleri Odası'ndan yardım alacağım, bu konuda uzman kişilerce bunun değerlendirilmesini isteyeceğim. Binanın güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi, bunun için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

"Doyurucu bir hizmet aldık"

Önce nakdi bir konu olduğu için apartman sakinlerini ikna etmekte zorluk çekeceğini düşündüğünü belirten Kabaçam, "Apartman sakinlerinin ikna edilmesi gerekiyordu, nakdi bir konuydu. Çok geçmeden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz yapacağı haberi çıktı. Hizmet ücretsiz verildiği için apartman sakinlerinden çok çabuk olur aldım" şeklinde konuştu.

Kabaçam, yapılan işlemleri ve verilen hizmetle ilgili memnuniyetini ise, "Yapılan işlemlerden çok memnun kaldım. Bir inşaat mühendisi olarak yapılan işlemin yeteri kadar iyi ve doyurucu olduğuna inanıyorum. Bütün katlardan yüzde 50 civarındaki kolon ve kirişlerin tetkikiyle ortaya çıkan bir netice. Oldukça geniş çerçeveli bir çalışma" diyerek anlattı.

"Vatandaşlarımız huzurlu olmak istiyorlarsa mutlaka yaptırsınlar"

Yapılan çalışma ile ilgili de bilgi veren Kamil Kabaçam, "Mikserle beton dökme işlemi 1999 yılında başladı. Beton dökülürken bir katlık kalıp hazırlanıyor, beton dökülüyor ve diğer katlara geçiliyor. Dolayısıyla her kattan alınan numune bence yeterlidir. Çünkü aynı beton aynı mikserden dökülüyor. Her katta yapılan 3-4 tetkikin o kat için yeterli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız huzurlu olmak istiyorlarsa mutlaka yaptırsınlar derim. Etrafımdaki herkese bunu söylüyorum. Projenin tatbik edilip edilmediğini bu tetkiklerle anlayabiliriz" çağrısında bulundu.

"Özlem Başkan'a minnettarız"

Bir inşaat mühendisi olarak geniş çerçeveli ve ücretsiz verilen hizmet için de memnuniyetini belirten Kabaçam, "Özlem Çerçioğlu'na bu konudaki duyarlılığı, çalışmaları ve yönlendirmesi için büyük minnettarlık duyuyorum. Bütün apartman sakinleri de memnun kaldı. Ücretsiz olması memnuniyeti daha da artırıyor, bizden çıkan bir bedel olmadı" dedi. - AYDIN