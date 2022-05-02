Aydın Büyükşehir Belediyesi Vatandaşlarla Bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi bayram namazının ardından lokum dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyle il genelinde lokum dağıttı. Vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu da tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.