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Aydın AFAD'da devlet korumasındaki çocuklar için koruyucu aile toplantısı yapıldı

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Aydın AFAD'da devlet korumasındaki çocuklar için koruyucu aile toplantısı yapıldı
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Aydın İl AFAD bünyesinde, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik koruyucu aile uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarının katıldığı toplantıda şartlar, başvuru süreçleri ve devlet destekleri anlatıldı.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik koruyucu aile uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları ve eğitmenlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, koruyucu aile uygulamasının önemi ele alındı. Devlet koruması altındaki çocukların sıcak ve güvenli bir aile ortamında büyümelerine katkı sunulmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda katılımcılara koruyucu aile olmanın şartları, başvuru süreçleri ve koruyucu ailelere sağlanan devlet destekleri hakkında bilgi verildi. Uzmanlar tarafından uygulamaya ilişkin merak edilen konular da aktarılırken, koruyucu aileliğin çocukların gelişimi ve aile ortamında büyümeleri açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Yetkililer, koruyucu aile uygulamasının devlet korumasındaki çocukların güvenli bir aile ortamında yaşamalarına katkı sağlayan önemli bir sosyal hizmet modeli olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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