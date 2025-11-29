Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Modern Kampüs Yenileme Çalışmaları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 'Araştırma üniversitesi' vizyonu kapsamında kampüs yenileme çalışmalarını gerçekleştirirken, yeni kantin, poliklinik, laboratuvar ve sosyal alanlarla öğrenciler ve personel için modern yaşam alanları hazırlanıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), "Araştırma Üniversitesi" vizyonu doğrultusunda öğrencilerine ve personeline daha nitelikli bir kampüs yaşamı sunmak için başlattığı iyileştirme ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üniversite genelinde yapılan çalışmalar kapsamında, 365 gün 24 saat hizmet veren acil kantinin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine yeni bir kantin projesi hayata geçirildi. 200 metrekare kapalı oturma alanına ve toplam 250 metrekare kullanım alanına sahip olacak yeni acil kafeterya, aynı anda yaklaşık 200 kişiye hizmet verebilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hasta ve yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanları da daha konforlu bir ortamda hizmet alabilecek. ADÜ'nün Konukevi ve Sosyal Tesislerinde yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında oda klimaları yenilenirken, konukevi dış cephe tadilatları da devam ediyor. Merkez kampüs yerleşkesinde inşa edilen mescit ile öğrenciler ve personel için modern bir ibadet alanı oluşturulması hedefleniyor. Üniversite Hastanesi yerleşkesinde yapılan Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası çalışmaları da hızla ilerliyor. 3.500 metrekare kapalı alana sahip olacak bina, alt katta 55 odalı polikliniklere, üst katta ise biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarına ev sahipliği yapacak. Yeni binanın hizmete girmesiyle birlikte hastanenin hizmet kapasitesi artacak ve laboratuvar süreçleri daha hızlı yönetilebilecek.

Ayrıca Atatürk Kongre Merkezi (AKM) dış cephesinin yenilenmesi, bina üzerindeki ADÜ logosunun aydınlatılması ve "I Love ADÜ" tabelasının LED ışıklarla donatılması tamamlandı. Eski Öğrenci Sosyal Tesisleri ile Mühendislik Fakültesi binalarında tadilat çalışmaları yürütülürken, merkez kampüsteki trafik işaretleri yenileniyor. Elektrik, sıhhi tesisat, iklimlendirme, yol ve çevre aydınlatmaları ile bakım-onarım faaliyetleri de planlı şekilde devam ediyor. TÖMER binasında gerçekleştirilen korkuluk tamiratı ise tamamlandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yürütülen tüm çalışmaların üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" vizyonunu desteklediğini, öğrenci odaklı ve sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Kent, yatırımların kararlılıkla süreceğini de ifade etti. - AYDIN