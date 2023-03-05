Aydemir: 'Cumhur İttifakı siyaset orijininde millet var'

Ak Parti Milletvekili Aydemir, 'Mübarek üç aylar iklimi içinde idrak ettiğimiz Berat Gecesi'nin hayırlar getirmesini niyaz ediyor, İslam Aleminin manevi coşkusunu paylaşıyor, asrın afetinde yaşamını yitiren şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. ' dedi.

Vahdet, Tevhid ve Kardeşlik

İslamiyet'in tevhid ve vahdet dini olduğu, Türk Milleti ve İslam Aleminin bu hakikati bir kardeşlik imanıyla deprem afeti sürecinde de ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Rabbim kardeşliğimizi daim, yüce milletimizi ebediyen payidar kılsın.' niyazında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli İradenin Lideridir

Ak Parti Milletvekili Aydemir TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Milli iradeden aldığı güçle Cumhur ittifakının ortaya koyduğu dirayeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen teveccüh ve kaydedilen sadakat ve vefayı dile getiren Milletvekili Aydemir, 'Milli iradenin eşsiz ferasetine teslimiz' dedi

Cumhur İttifakının Önceliği Millete Hizmettir

Seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın ne istediğini bildiğini ve adayının net olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Cumhur İttifakı'nın siyaset orijininde millet vardır. Millete hizmet vardır ' dedi

Muhalefetin hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına itiraz ettiğini belirterek, "Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa onun ardından büyük bir hayal kırıklığı çıkacak." dedi.

Milletvekili Aydemir, "Milletimiz kararını vermiş durumdadır. İnşallah çok daha özel ve yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz. 2028 yılına kadar ülkemiz çok daha özel mesafeler alacak." dedi.

Türk Milletinin Cumhurbaşkanımıza Olan Güveni Tamdır

Türkiye'de asrın afetinin yaşandığı, 11 ilin depremden etkilendiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bir deprem fırtınası yaşandığına vurgu yaparak, 'Bu depremin yaralarını kim sarar, bu yaşanan yıkıntıyı kim ayağa kaldırır? Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ayağa kaldırır. Cumhur ittifakı, AK Parti kaldırır. Yaraları sarar, şehirleri yeniden inşa ve ihya eder. Milli iradenin basiret ve feraseti bunu söylüyor. Allah'ın izniyle bu noktada da milli irade kendisine her daim önder olan Sayın Cumhurbaşkanımızı tercih edecektir. ' dedi.

Muhalefetin Red ve İnkar Yaklaşımına Tepki

Yalan ve iftira siyasetiyle deprem bölgesinde devletin gerçekleştirdiği hizmetleri, sergilenen olağanüstü çabaları inkara yoğunlaşan bir muhalefet olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Bakın muhalefet içinden hak teslimi yapanlar da var. Bornova belediye başkanının açıklamaları var, CHP'li bir Belediye Başkanı. 'Büyük bir yıkım yaşandı, devletimiz anında olaya müdahale etti' diyor. 'Anında devlet sahiplendi bu olayı' diyor. Milletimiz de bunu görüyor. Depreme müdahaledeki duruşumuzun çok esaslı olduğunu, bundan sonraki hali de izale etme noktasında gerekli atılımların ancak ve ancak AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafından yapılacağını biliyor. Seçimlerde de buna dönük özel bir karar verecek inşallah. ' diye konuştu.

Türk Dünyasının Eşsiz Yaklaşımı

Yaşanan deprem sonrasında Türk Dünyasının küresel boyutta gıpta ile izlenen bir yaklaşım sergilediğini kaydeden TÜRKPA üyesi ve TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Aydemir, 'Türk Dünyasının süreç içerisindeki duruşu bir araya gelişi birlikteliği eşi emsali olmayan bir noktayı ifade ediyor. Tarihimizde hiç olmadığı kadar Türk Devletleri bir araya geldiler. Yüreklerini birleştirdiler. Deprem sürecinde bizde yaşanan Kırgızistan'da yaşanmış gibi Kırgızistanlı kardeşlerimiz olayı sahiplendiler. Özbekistan hakeza öyle, Kazakistan öyle, Türkmenistan öyle, KKTC öyle. Azerbaycan zaten halen daha sahada. Bu birlikteliği tesis eden Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk dünyasından bir büyük şükran borcu var, saygı ve güven var. Bunu her vesile ile ifade ediyorlar.' dedi.

Aliyev'in Macron'a Yaptığı Çağrıya Destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yaptığı, 'Afrika'da yaptığınız soykırımdan dolayı özür dileyin' çağrısının haklı ve yerinde olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'İlham Aliyev Cumhurbaşkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim de hissiyatımızı dile getirmiştir. Fransızlar. Afrika'yı sömürmüşlerdir. Afrika'daki insanları soykırıma tabi tutmuşlardır. Macron Afrika halkından özür dilemelidir. ' kaydını düştü.

Basın toplantısında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayrak gününü tebrik eden Milletvekili Aydemir, 'Dünya durdukça bağımsız olarak kalsınlar. Dünya durdukça milletler camiasında çok lider pozisyonu alsınlar. ' niyazında bulundu. - ERZURUM