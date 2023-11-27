"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" Filmi, Çorum'da Vizyona Girdi

Batman'da 2017'de PKK terör örgütü mensuplarının saldırısı nedeniyle 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filmi, memleketi Çorum’da da vizyona girdi.

ERKAN KARACA

Batman'da 2017'de PKK terör örgütü mensuplarının saldırısı nedeniyle 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filmi, memleketi Çorum'da da vizyona girdi.

Cumhurbaşkanlığı'nda galası yapılan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi bugün Çorum'da da vizyona girdi. Çorum'da gösterime giren filmi izlemeye gelen Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filminin senaristi Uğur Kılıç, Şenay Aybüke Yalçın'ın Babası Sadık Yalçın, çok sayıda öğretmen ve davetli katıldı.

"FİLM GÜZEL OLMUŞ"

Filmi izledikten sonra açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, çok duygulandıklarını dile getirerek, "Allah bizleri o günlere geri götürmesin ve Şehidimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Film hem profesyonel hem duygusal tam anlamıyla güzel bir film olmuş bu anlamda emeği geçenlere de şükranlarımızı arz ederiz. Hem sadık beyle birlikte ve Çorum Osmancıklı bildiğimiz gibi şehidimiz bu anlamda da müteşekkiriz. Yapımcılara ve tüm ekibe ve tüm oyunculara gerçekten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Şehit öğretmen Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın Babası Sadık Yalçın ise, "Başta sayın valimize ve bütün Çorumlu kardeşlerimize bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Burada özel bir misafirimiz daha var, Aybüke; 'Öğretmen Oldum Ben' filminin senaristi sayın Uğur Kılıç beyefendi burada o aramızda bizleri yalnız bırakmadı kendilerine teşekkür ediyoruz. Filmin oluşmasında emeği geçen bütün sanatçı kardeşlerimize bu kadar düzgün ve emek sarf ettikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Görev başında olan öğretmenlere yönelik bir mesajınız var mı sorusu üzerine Sadık Yalçın, "Öncelikle Şehit olan öğretmenlerimizi tekrar yad ediyoruz. Allah yattıkları yeri nur etsin. Mekanları cennet olsun. Hepimizi orada buluştursun. Şu an görevinde olan öğretmenlerimizin ve daha sonra öğretmenlik görevine başlayacak olan evlatlarımızın bu filmi bir kere değil de defalarca izleyerek buradaki verilen mesajın ne olduğunu ne anlatılmak istendiğini öğrencilerimize detaylı bir şekilde anlatımda bulunurlarsa bu herhalde ülkemizin geleceği için birlikte hareket etmemiz birlikte olmamız vesilesine de sebep olacaktır. Hepsini saygıyla selamlıyorum öğretmenlerimizin görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

"ÇORUM, GİŞEDE İLK SIRADA YER ALAN İLLERDEN OLACAK"

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin senaristi Uğur Kılıç da şunları söyledi:

"Çorum'da sayın valimizin misafiri olarak Çorumluların misafiri olarak bulunmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim. Aybüke bu topraklardan çıkmış, memleketi bu toprak olan bir kardeşimiz. Yine aynı zamanda şahadete erdikten sonra Osmancık'ta defnedilmiş bir kardeşimiz. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 23 Kasım'daki ilk gösterimden sonra ikinci gösterimi sayın valimizin riyasetinde Çorum'da Aybüke'nin memleketinde yapmaktan da çok mutluyuz. Çorumlu hemşerilerinin sayın valimizin riyasetinde, İl Milli Eğitim Müdürümüzün, Rektörümüzün başta öğretmen ve öğrencilerimizin bütün Çorum halkının bu filme ilgi göstereceğinden de adım kadar eminim."