Üye Girişi
Haberler

Ayazini Beldesinde Yaren Gecesi Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Beldesinin turizm potansiyelinin artırılması için Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği ekibi tarafından yaren gecesi düzenlendi. Yöresel halk oyunları, orta oyunları, kılıç kalkan gösterileri ve yöresel türkülerle konuklar doyasıya eğlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsainiye ilçesine bağlı Ayazini Beldesinin turizm potansiyelinin artırılması için Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği ekibi tarafından yaren gecesi düzenlendi.

İhsaniye ilçesine bağlı antik kent olarak bilinen Ayazini Beldesinin turizm potansiyelinin artırılması için Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından kent meydanında halka açık yaren gecesi düzenlendi. Yaren gecesinde yöresel halk oyunları, orta oyunları, kılıç kalkan gösterileri, yöresel türküler ile konuklar doyasıya eğlendi. Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş,"Ayazini Antik kentinin turizm potansiyelini artırmak için neler yapılabilir " sorusuna cevap bulmak için valimiz Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı önderliğinde yapılan bir dizi toplantılara katılım sağlayan derneğimiz, Ayazini nin turizm potansiyelini artırmak adına, ilçemizde yaklaşık 20 yıldır yaşatmaya çalıştığımız Yaren Geceleri etkinliğimizi Ayazini ne taşımak istedik. Bu kapsamda Yaren Gecesi düzenledik. Güzel bir gece güzel bir etkinlik oldu. Ayazini'inden gelen talep doğrultusunda derneğimiz bu tip ekinlikler düzenlemeye her zaman hazır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sandıklı İhsaniye Ayazini Turizm Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Resmi Gazete bugün (27 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı? Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli?
title