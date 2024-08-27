Ayazini Beldesinde Yaren Gecesi Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın İhsainiye ilçesine bağlı Ayazini Beldesinin turizm potansiyelinin artırılması için Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği ekibi tarafından yaren gecesi düzenlendi.

İhsaniye ilçesine bağlı antik kent olarak bilinen Ayazini Beldesinin turizm potansiyelinin artırılması için Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından kent meydanında halka açık yaren gecesi düzenlendi. Yaren gecesinde yöresel halk oyunları, orta oyunları, kılıç kalkan gösterileri, yöresel türküler ile konuklar doyasıya eğlendi. Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş,"Ayazini Antik kentinin turizm potansiyelini artırmak için neler yapılabilir " sorusuna cevap bulmak için valimiz Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı önderliğinde yapılan bir dizi toplantılara katılım sağlayan derneğimiz, Ayazini nin turizm potansiyelini artırmak adına, ilçemizde yaklaşık 20 yıldır yaşatmaya çalıştığımız Yaren Geceleri etkinliğimizi Ayazini ne taşımak istedik. Bu kapsamda Yaren Gecesi düzenledik. Güzel bir gece güzel bir etkinlik oldu. Ayazini'inden gelen talep doğrultusunda derneğimiz bu tip ekinlikler düzenlemeye her zaman hazır" dedi. - AFYONKARAHİSAR