Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediyor Yerel Haberler Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Davaya mahkeme heyeti tarafından ara verilmişti. Duruşmanın 3'ncü gününde taraflar dinlenmeye devam ediliyor. Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti tarafından ara verilen duruşmanın 3'ncü gününde taraflar dinlenmeye devam ediliyor. Olaya ilişkin 20 sanıklı dava Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya devam ediliyor. Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmada 10'u tutuklu 20 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da katıldı. (Elif Somuncu - Hacer İnci - Volkan Kayalar /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken Yeşilköy Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.